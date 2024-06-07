Германия
Греция
Германия
Турнирное положение: сборная Германии был освобождена от отбора в финальную часть Евро-2024, так как является хозяйкой турнира.
Последние матчи: в предыдущем матче подопечные Юлиана Наггельсмана сыграли вничью на своем поле со сборной Украины (0:0). Немцы владели подавляющим преимуществом на поле, но воплотить его в голы так и не смогли.
Германия — Греция: коэффициенты букмекеров
Ранее была домашняя победа над Нидерландами (2:1) и успех в гостях против Франции (2:0).
Не сыграют: все игроки готовятся к этой встрече.
Состояние команды: Германия с каждым матчем смотрится все увереннее при Наггельсмане, ей не хватает только точного завершения атак и забивного нападающего на острие.
По составу Германия также сейчас не сильно уступает главным претендентам на победу в чемпионате Европы.
Греция
Турнирное положение: в отборе на Евро-2024 сборная Греции финишировала на третьей строчке в группе В с 13 очками, а в стыковых матчах не смогла пройти Грузии, проиграв по пенальти, и осталась без финала турнира.
Последние матчи: предыдущий раз сборная играла в марте против сборной Грузии. Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказался соперник.
До этого была также в стыках разгромная победа над Казахстаном (5:0).
Не сыграют: все вызванные на сбор футболисты в строю и готовятся к игре.
Состояние команды: сейчас команду возглавляет известный в прошлом игрок уругваец Густаво Пойет, который имеет неплохую репутацию на родине, но пока в Европе у него не очень получается.
Сама сборная Греции переживает не лучшие времена, звезд европейского уровня там сейчас нет.
Статистика для ставок
- В 2012 году Германия на своем поле победила Грецию со счетом 4:2
- В трех последних матчах Германия выиграла две встречи и один раз проиграла
- Греция не проигрывает в основное время три игры
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Германии дают 1,29, а на Грецию — 10,5, ничью букмекеры оценивают в 5,70.
Тотал меньше 3,5 идет за 1,61, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,32.
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Прогноз: по своему составу, статусу и уровню футболистов Германия значительно сильнее, переживающих не лучшие времена греков, поэтому осталось это подтвердить на поле. Вряд ли Германия тут испытает проблемы.
Ставка: победа Германии с форой -1,5 за 1,81.
Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с разгромом со стороны немцев.
Ставка: победа Германии с форой -2,5 за 2,90.