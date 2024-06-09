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    «Эдмонтон» устроит яркое представление на льду «Флориды»

    «Флорида» — «Эдмонтон». Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 9 июня 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Флориду Пантерз Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Эдмонтон»
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    Коннор Макдэвид
    В первом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 9 июня . Начало встречи — в 03:00 (мск). «Флорида» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 09 Июня 2024 года

    Флорида

  • Кубок Стэнли
    •  Флорида 03:00 Эдмонтон

    Эдмонтон

  • Кубок Стэнли
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    «Флорида»

    Путь к плей-офф: В отличие от очень напряженного позапрошлого сезона, в котором выход в кубковый раунд ставился под большой вопрос, последнюю регулярную кампанию «Пантерз» провели уверенно.

    В 82 встречах «Флорида» набрала 110 очков и обосновалась в тройке лидеров Восточной конференции, уступив первые две позиции «Рейнджерс» и «Каролине» соответственно.

    Флорида — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Плей-офф 2024 года команда Пола Мориса начала с регионального противостояния с «Тампой-Бэй», с которой разобралась без заминок, остановив соперника в матче №5.

    Следующие две серии стали подлинной проверкой на прочность, которую «Пантерз» выдержали достойно: и с «Бостоном» в рамках 1/4 финала, и с «Рейнджерс» в полуфинале «Флорида» управилась за шесть матчей.

    Не сыграют: Предстоящую серию команда Пола Мориса начнет без кадровых потерь.

    Состояние команды: Еще до начала Кубка Стэнли в Санрайзе неоднократно говорили о намерении сыграть во втором финале подряд. При этом нынешним шансом «Флорида» намерена распорядиться лучше, чем возможностью годом ранее.

    «Эдмонтон»

    Путь к плей-офф: Прошлый регулярный сезон «Ойлерз» начали непростительно слабо, пережив продолжительный отрезок без побед и отставку тренера.

    Тем не менее во второй половине чемпионата «Эдмонтон» серьезно прибавил и выборол возможность сыграть в Кубке, заняв пятое место в Западной конференции со 104 набранными очками.

    Последние матчи: Начальный этап кубковой борьбы команда Криса Кноблауха провела в традиционном соперничестве с «Лос-Анджелесом», выбить который удалось в течение пяти матчей.

    Самой напряженной во всех смыслах оказалась серия с «Ванкувером», которая дошла до седьмой игры и закончилась победой «Эдмонтона» на гостевом катке с минимальным преимуществом — 3:2.

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  • 17/05/2024

    • В какой-то степени с облегчением «Ойлерз» выходили на лед с «Далласом». С техасцами Макдэвид и компания провели шесть матчей: с 30 мая по 3 июня канадцы одержали три победы подряд — 5:2, 3:1, 2:1.

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    Не сыграют: Из-за травмы первый выезд в Санрайз пропустит Трой Стечер.

    Состояние команды: Оставаясь одной из самых перспективных франшиз Запада, «Эдмонтон» наконец-то получил возможность завоевать трофей, который так необходим его главной звезде.

    Статистика для ставок

    • «Флорида» дома потерпела три поражения в шести последних матчах

    • В трех встречах в Санрайзе из последних четырех «Пантерз» не забрасывали больше двух шайб в основное время

    • Ни в одной гостевой игре из последних пяти с участием «Ойлерз» суммарная результативность не преодолевала барьер в 5.5 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.37, а победа «Эдмонтона» — в 2.85.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.

    Прогноз: Две вышедшие в финал команды имеют безмерную мотивацию, подогретую разным подтекстом. На фоне этой решимости сдерживающий фактор, вероятно, отойдет на второй план, благодаря чему серия начнется динамично.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.95.

    Прогноз: Нынешнему составу «Ойлерз» вполне по силам любой соперник на любой ледовой арене. Кажется, канадские суперзвезды готовы дебютировать в этом противостоянии с +1 в графе побед.

    Ставка: «Эдмонтон» победит в матче за 2.14.

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    «Флорида» — «Эдмонтон». В первом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 9 июня . Начало встречи — в 03:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон» с коэффициентом 1.95.
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