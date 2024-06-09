Флорида
Эдмонтон
«Флорида»
Путь к плей-офф: В отличие от очень напряженного позапрошлого сезона, в котором выход в кубковый раунд ставился под большой вопрос, последнюю регулярную кампанию «Пантерз» провели уверенно.
В 82 встречах «Флорида» набрала 110 очков и обосновалась в тройке лидеров Восточной конференции, уступив первые две позиции «Рейнджерс» и «Каролине» соответственно.
Флорида — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Плей-офф 2024 года команда Пола Мориса начала с регионального противостояния с «Тампой-Бэй», с которой разобралась без заминок, остановив соперника в матче №5.
Следующие две серии стали подлинной проверкой на прочность, которую «Пантерз» выдержали достойно: и с «Бостоном» в рамках 1/4 финала, и с «Рейнджерс» в полуфинале «Флорида» управилась за шесть матчей.
Не сыграют: Предстоящую серию команда Пола Мориса начнет без кадровых потерь.
Состояние команды: Еще до начала Кубка Стэнли в Санрайзе неоднократно говорили о намерении сыграть во втором финале подряд. При этом нынешним шансом «Флорида» намерена распорядиться лучше, чем возможностью годом ранее.
«Эдмонтон»
Путь к плей-офф: Прошлый регулярный сезон «Ойлерз» начали непростительно слабо, пережив продолжительный отрезок без побед и отставку тренера.
Тем не менее во второй половине чемпионата «Эдмонтон» серьезно прибавил и выборол возможность сыграть в Кубке, заняв пятое место в Западной конференции со 104 набранными очками.
Последние матчи: Начальный этап кубковой борьбы команда Криса Кноблауха провела в традиционном соперничестве с «Лос-Анджелесом», выбить который удалось в течение пяти матчей.
Самой напряженной во всех смыслах оказалась серия с «Ванкувером», которая дошла до седьмой игры и закончилась победой «Эдмонтона» на гостевом катке с минимальным преимуществом — 3:2.
В какой-то степени с облегчением «Ойлерз» выходили на лед с «Далласом». С техасцами Макдэвид и компания провели шесть матчей: с 30 мая по 3 июня канадцы одержали три победы подряд — 5:2, 3:1, 2:1.
Не сыграют: Из-за травмы первый выезд в Санрайз пропустит Трой Стечер.
Состояние команды: Оставаясь одной из самых перспективных франшиз Запада, «Эдмонтон» наконец-то получил возможность завоевать трофей, который так необходим его главной звезде.
Статистика для ставок
- «Флорида» дома потерпела три поражения в шести последних матчах
- В трех встречах в Санрайзе из последних четырех «Пантерз» не забрасывали больше двух шайб в основное время
- Ни в одной гостевой игре из последних пяти с участием «Ойлерз» суммарная результативность не преодолевала барьер в 5.5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.37, а победа «Эдмонтона» — в 2.85.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.
Прогноз: Две вышедшие в финал команды имеют безмерную мотивацию, подогретую разным подтекстом. На фоне этой решимости сдерживающий фактор, вероятно, отойдет на второй план, благодаря чему серия начнется динамично.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.95.
Прогноз: Нынешнему составу «Ойлерз» вполне по силам любой соперник на любой ледовой арене. Кажется, канадские суперзвезды готовы дебютировать в этом противостоянии с +1 в графе побед.
Ставка: «Эдмонтон» победит в матче за 2.14.