В первом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 9 июня . Начало встречи — в 03:00 (мск). «Флорида» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Флорида»

Путь к плей-офф: В отличие от очень напряженного позапрошлого сезона, в котором выход в кубковый раунд ставился под большой вопрос, последнюю регулярную кампанию «Пантерз» провели уверенно.

В 82 встречах «Флорида» набрала 110 очков и обосновалась в тройке лидеров Восточной конференции, уступив первые две позиции «Рейнджерс» и «Каролине» соответственно.

Флорида — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.204.302.80Бонус$9500

Последние матчи: Плей-офф 2024 года команда Пола Мориса начала с регионального противостояния с «Тампой-Бэй», с которой разобралась без заминок, остановив соперника в матче №5.

Следующие две серии стали подлинной проверкой на прочность, которую «Пантерз» выдержали достойно: и с «Бостоном» в рамках 1/4 финала, и с «Рейнджерс» в полуфинале «Флорида» управилась за шесть матчей.

Не сыграют: Предстоящую серию команда Пола Мориса начнет без кадровых потерь.

Состояние команды: Еще до начала Кубка Стэнли в Санрайзе неоднократно говорили о намерении сыграть во втором финале подряд. При этом нынешним шансом «Флорида» намерена распорядиться лучше, чем возможностью годом ранее.

«Эдмонтон»

Путь к плей-офф: Прошлый регулярный сезон «Ойлерз» начали непростительно слабо, пережив продолжительный отрезок без побед и отставку тренера.

Тем не менее во второй половине чемпионата «Эдмонтон» серьезно прибавил и выборол возможность сыграть в Кубке, заняв пятое место в Западной конференции со 104 набранными очками.

Последние матчи: Начальный этап кубковой борьбы команда Криса Кноблауха провела в традиционном соперничестве с «Лос-Анджелесом», выбить который удалось в течение пяти матчей.

Самой напряженной во всех смыслах оказалась серия с «Ванкувером», которая дошла до седьмой игры и закончилась победой «Эдмонтона» на гостевом катке с минимальным преимуществом — 3:2.

В какой-то степени с облегчением «Ойлерз» выходили на лед с «Далласом». С техасцами Макдэвид и компания провели шесть матчей: с 30 мая по 3 июня канадцы одержали три победы подряд — 5:2, 3:1, 2:1.

Не сыграют: Из-за травмы первый выезд в Санрайз пропустит Трой Стечер.

Состояние команды: Оставаясь одной из самых перспективных франшиз Запада, «Эдмонтон» наконец-то получил возможность завоевать трофей, который так необходим его главной звезде.

Статистика для ставок

«Флорида» дома потерпела три поражения в шести последних матчах

В трех встречах в Санрайзе из последних четырех «Пантерз» не забрасывали больше двух шайб в основное время

Ни в одной гостевой игре из последних пяти с участием «Ойлерз» суммарная результативность не преодолевала барьер в 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.37, а победа «Эдмонтона» — в 2.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.

Прогноз: Две вышедшие в финал команды имеют безмерную мотивацию, подогретую разным подтекстом. На фоне этой решимости сдерживающий фактор, вероятно, отойдет на второй план, благодаря чему серия начнется динамично.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.95.

Прогноз: Нынешнему составу «Ойлерз» вполне по силам любой соперник на любой ледовой арене. Кажется, канадские суперзвезды готовы дебютировать в этом противостоянии с +1 в графе побед.

Ставка: «Эдмонтон» победит в матче за 2.14.