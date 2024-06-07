Родри, Ямаль и Хоселу попали в окончательный состав сборной Испании на Евро-2024

Стал известен окончательный состав сборной Испании на чемпионат Европы 2024-го года.

Состав сборной Испании на Евро-2024:

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Давид Райя («Арсенал»).

Защитники: Хесус Навас («Севилья»), Даниэль Карвахаль, Начо (оба — «Реал»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Дани Вивиан («Атлетик»), Алекс Гримальдо («Байер»), Марк Кукурелья («Челси»).

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Полузащитники: Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Реал Сосьедад»), Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Педри, Фермин Лопес (оба — «Барселона»), Алекс Баэна («Вильярреал»).

Нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес (оба — «Барселона»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Нико Уильямс («Атлетик»), Айосе Перес («Бетис»), Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Реал»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»).

Напомним, что Евро-2024 стартует 14-го июня и закончится 14-го июля. Сборная Испании на групповом этапе встретится с Хорватией, Италией и Албанией. Прогноз наших экспертов на расклад в группе В можно посмотреть тут.