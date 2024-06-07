7 июня в товарищеском матче сборных по футболу сыграют Англия и Исландия. Начало игры — в 21:45 мск. Англия — Исландия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Англия

Турнирное положение: в отборочном турнире на Евро сборная Англии уверенно выиграла группу С с 20 очками и завоевала путевку в финальную часть турнира.

Последние матчи: в недавнем товарищеском матче подопечные Гарета Саутгейта уверенно победили на своем поле Боснию и Герцеговину со счетом 3:0. Голы забивали во втором тайме в этой игре Коул Палмер, Гарри Кейн, Трент Александр-Арнольд.

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Ранее была ничья дома с Бельгией (2:2) и поражение от Бразилии (0:1).

Не сыграют: все ведущие игроки готовятся к матчу.

Состояние команды: перед стартом Евро-2024 сборную Англии многие называют главным фаворитом турнира. У команды очень мощный и сбалансированный состав, причем, почти все ведущие футболисты голодны до побед и находятся в полном расцвете сил.

Исландия

Турнирное положение: сборная Исландии заняла в отборе на Евро-2024 четвертое место с 10 очками, дальше были стыки со сборной Украины и поражение там, в итоге команда не будет играть в финальной части турнира.

Все прогнозы на Евро-2024

Последние матчи: предыдущую игру Исландия провела в марте против сборной Украины (1:2), это был стыковой официальный матч. Единственный гол забил нападающий «Дженоа» Альберт Гюдмюндссон.

До этого также был первый раунд стыков и уверенная победа над Израилем (4:1).

Не сыграют: все вызванные футболисты готовятся к матчу.

Состояние команды: Исландия сейчас переживает не лучшие времена в футбольном плане, многие лидеры прошлого поколения постарели и постепенно сходят, а молодая поросль еще не достигла их уровня. Одним из исключений является Гюдмюндссон.

Статистика для ставок

В 2020 году Англия разгромила дома Исландию со счетом 4:0, а в гостях выиграла 1:0

В 2016 году Исландия была сильнее в гостях 2:1

В трех последних товарищеских матчах у Англии такие показатели +1=1-1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Англии дают 1,12, а на Исландию — 21,0, ничью букмекеры оценивают в 9,40.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,81, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

Прогноз: Англия традиционно вальяжно выглядит в товарищеских матчах, играет расслабленно и не в полную силу. Против Исландии с их силовым стилем придется команде Саутгейта непросто, да и вряд ли наставник сборной Англии выставит здесь основной состав.

Ставка: победа Исландии с форой +2,5 за 1,75.

Прогноз: также можно рассмотреть более рискованный вариант, что скандинавы дадут бой фавориту.

Ставка: победа Исландии с форой +1,5 за 2,85.