ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симоне ИндзагиЮбилейное скудетто «Интера», сказка «Болоньи» и падение «Наполи». Итоги сезона в Серии А
  • 21:55
    • Дубль Чалова помог сборной России разгромить Беларусь
  • 20:14
    • Алькарас стал финалистом «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Дубль Чалова помог сборной России разгромить Беларусь

    Беларусь — Россия: счет матча 0:4, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Белоруссии Футбол Белоруссии
    Сборная России всухую обыграла Беларусь (4:0) в товарищеском матче.

    Иван Обляков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Обляков

    Первый гол сборной России забил Иван Обляков на 8-й минуте. Полузащитник команды отреагировал на передачу партнера и забил гол — 1:0.

    На 20-й минуте нападающий гостей Константин Тюкавин удвоил преимущество. Форвард принял мяч около чужих ворот и поразил их — 2:0.

    На 63-й минуте нападающий Федор Чалов сделал счет разгромным. Форвард здорово сыграл на добивании, не оставив шансов голкиперу соперника.

    Спустя всего 6 минуте Чалов оформил дубль. Нападающий ловко прошел защитников Беларуси и поразил ворота соперника.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Белоруссия — Россия 0:4
    Голы: 0:1 Иван Обляков (8'), 0:2 Константин Тюкавин (20'), 0:3 Фёдор Чалов (63'), 0:4 Фёдор Чалов (69') Предупреждение: Gromyko V. (36')

    Напомним, что сборная России провела 2 товарищеских матча в 2024-м году, в которых обыграла Сербию и Беларусь с одинаковыми счетами 4:0.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Немцы будут доминировать
  • Германия — Греция. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Исландия пободается с англичанами
  • Англия — Исландия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • С голами проблем не ждите!
  • Польша — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 7 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Германия — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Англия — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Польша — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Нигерия — ЮАР
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.95
  • Прогноз на матч Кто выиграет Евро-2024
  • Футбол
  • 14/06/2024 в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Овьедо — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Португалия — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Швеция — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры