Сборнаявсухую обыграла(4:0) в товарищеском матче.

Первый гол сборной России забил Иван Обляков на 8-й минуте. Полузащитник команды отреагировал на передачу партнера и забил гол — 1:0.

На 20-й минуте нападающий гостей Константин Тюкавин удвоил преимущество. Форвард принял мяч около чужих ворот и поразил их — 2:0.

На 63-й минуте нападающий Федор Чалов сделал счет разгромным. Форвард здорово сыграл на добивании, не оставив шансов голкиперу соперника.

Спустя всего 6 минуте Чалов оформил дубль. Нападающий ловко прошел защитников Беларуси и поразил ворота соперника.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Белоруссия — Россия 0:4 Голы: 0:1 Иван Обляков (8'), 0:2 Константин Тюкавин (20'), 0:3 Фёдор Чалов (63'), 0:4 Фёдор Чалов (69') Предупреждение: Gromyko V. (36')

Напомним, что сборная России провела 2 товарищеских матча в 2024-м году, в которых обыграла Сербию и Беларусь с одинаковыми счетами 4:0.