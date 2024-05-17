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    Шунин: Лунин — открытие сезона среди вратарей

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    Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин назвал украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина открытием сезона.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Открытие сезона среди вратарей — Лунин. Я давно за ним слежу. Он долго не играл по объективным причинам, пока не получил травму основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа.

    Есть еще Кепа Аррисабалага, тоже голкипер классного уровня. Но именно с Луниным "Реал" выиграл самые важные матчи в Ла Лиге и стал чемпионом. А в Лиге Чемпионов он привел команду к финалу.

    Мне было интересно следить за Андреем, в самые нужные моменты он выручал и помогал команде.

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    • Кто должен играть в финале ЛЧ — он или Куртуа? Большой вопрос. Один вратарь привел команду к финалу, а другой, возможно, в нем сыграет. Но если выбирать… Если Куртуа будет готов и здорово доиграет последние матчи в чемпионате, то в финале должен выйти он.

    Тибо — основной вратарь "Реала". Я видел празднование чемпионства — у вратарей классная атмосфера, они все дружные.

    Слышал, что с тренером вратарей "Реала" каждый голкипер прибавляет», — приводит слова Шунина Sport24.

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