Шунин: Лунин — открытие сезона среди вратарей

Вратарь московского «Динамо»назвал украинского голкипера мадридского «Реала»открытием сезона.

«Открытие сезона среди вратарей — Лунин. Я давно за ним слежу. Он долго не играл по объективным причинам, пока не получил травму основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа.

Есть еще Кепа Аррисабалага, тоже голкипер классного уровня. Но именно с Луниным "Реал" выиграл самые важные матчи в Ла Лиге и стал чемпионом. А в Лиге Чемпионов он привел команду к финалу.

Мне было интересно следить за Андреем, в самые нужные моменты он выручал и помогал команде.

Кто должен играть в финале ЛЧ — он или Куртуа? Большой вопрос. Один вратарь привел команду к финалу, а другой, возможно, в нем сыграет. Но если выбирать… Если Куртуа будет готов и здорово доиграет последние матчи в чемпионате, то в финале должен выйти он.

Тибо — основной вратарь "Реала". Я видел празднование чемпионства — у вратарей классная атмосфера, они все дружные.

Слышал, что с тренером вратарей "Реала" каждый голкипер прибавляет», — приводит слова Шунина Sport24.