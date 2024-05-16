Стало известно, кто займет место в воротах «Реала» в финальном матче ЛЧ

Тренерский штабопределился с основным голкипером на матч финала Лиги чемпионов с дортмундской. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что голкипер «Реала» Тибо Куртуа займет место в воротах в предстоящем матче с «Боруссией», а Андрей Лунин останется в запасе.

Ранее главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти заявлял, что Лунин будет основным голкипером в матче 38-го тура с «Бетисом», который состоится 25-го мая.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Баварию» с общим счетом 4:3 и вышел в финал турнира, где встретится с «Боруссией». Матч состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в 22:00 мск.