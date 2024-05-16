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    Стало известно, кто займет место в воротах «Реала» в финальном матче ЛЧ

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    Тренерский штаб «Реала» определился с основным голкипером на матч финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Об этом сообщает журналист Хосе Луис Санчес.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    Стало известно, что голкипер «Реала» Тибо Куртуа займет место в воротах в предстоящем матче с «Боруссией», а Андрей Лунин останется в запасе.

    Ранее главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти заявлял, что Лунин будет основным голкипером в матче 38-го тура с «Бетисом», который состоится 25-го мая.

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    • Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Баварию» с общим счетом 4:3 и вышел в финал турнира, где встретится с «Боруссией». Матч состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в 22:00 мск.

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