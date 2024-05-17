Мостовой: Причина неудач «Зенита»? Расслабились после победы над «Краснодаром»

Полузащитникназвал причины неудачной игру своей команды в последних матчах российской Премьер-лиги.

«Главная причина смазанной концовки РПЛ? Я думаю, что расслабились после победы над "Краснодаром", подумали, что все уже, дело в кармане. Когда расслабляешься на долгую дистанцию, потом собраться не так легко.

Конечно, нам нужно что-то решать с голами, потому что их нет. Это большая проблема.

Мы всегда отличались результативностью, я смотрел таблицу прошлого сезона, разница пропущенных и забитых мячей была огромной, по очкам тоже», — сказал Мостовой ТАСС.

После 28-и туров «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 51-м очком в активе. В следующем матче «сине-бело-голубые» сыграют против «Ахмата» 19-го мая.