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    Мостовой: Причина неудач «Зенита»? Расслабились после победы над «Краснодаром»

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    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой назвал причины неудачной игру своей команды в последних матчах российской Премьер-лиги.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Главная причина смазанной концовки РПЛ? Я думаю, что расслабились после победы над "Краснодаром", подумали, что все уже, дело в кармане. Когда расслабляешься на долгую дистанцию, потом собраться не так легко.

    Конечно, нам нужно что-то решать с голами, потому что их нет. Это большая проблема.

    Мы всегда отличались результативностью, я смотрел таблицу прошлого сезона, разница пропущенных и забитых мячей была огромной, по очкам тоже», — сказал Мостовой ТАСС.

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