Тороп после столкновения с Алипом: Чувствую себя неважно, но не падаю духом

Владислав Тороп Фото: globallookpress.com
Тороп не смог продолжить матч из-за травмы головы.
«Спасибо всем за слова поддержки. Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом.
Больше переживаю, что не смогли выйти в суперфинал.
Ребята сегодня бились и друг за друга, и за меня — и я это ощущаю. Мы вместе всегда, всегда — ЦСКА», — приводит слова Торопа пресс-служба «армейцев».
Напомним, ЦСКА проиграл «Зениту» в серии пенальти. В суперфинале санкт-петербургский клуб сыграет против калининградской «Балтики».