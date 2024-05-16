Тороп после столкновения с Алипом: Чувствую себя неважно, но не падаю духом

Вратарь ЦСКАрассказал о своем состоянии после столкновения с защитником «Зенита»в финале пути РПЛ Кубка России.

Тороп не смог продолжить матч из-за травмы головы.

«Спасибо всем за слова поддержки. Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом.

Больше переживаю, что не смогли выйти в суперфинал.

Ребята сегодня бились и друг за друга, и за меня — и я это ощущаю. Мы вместе всегда, всегда — ЦСКА», — приводит слова Торопа пресс-служба «армейцев».

Напомним, ЦСКА проиграл «Зениту» в серии пенальти. В суперфинале санкт-петербургский клуб сыграет против калининградской «Балтики».