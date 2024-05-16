Нагельсман об отсутствии Хуммельса и Горецки в составе: Они разочарованы моим решением

Главный тренер сборной Германиирассказал, почему решил не брать на Евро-2024 защитникаи полузащитника

«У нас были долгие переговоры с ними, они разочарованы моим решением, но это вполне понятно. В конце концов, как главный тренер, я должен принимать решение в интересах команды. Они сделали всё, чтобы оказаться в заявке. Я пытался объяснить, почему их не взяли.

Понятно, что они расстроены. Я не могу сказать, что между нами состоялся какой-то плохой разговор, но, конечно, в жизни случаются и более приятные беседы», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

Ранее пресс-служба сборной Германии опубликовала состав национальной команды на чемпионат Европы 2024-го года. Турнир пройдет в период с 14-го июня по 14-е июля в 10-и городах Германии.