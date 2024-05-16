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    Нагельсман об отсутствии Хуммельса и Горецки в составе: Они разочарованы моим решением

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    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал, почему решил не брать на Евро-2024 защитника Матса Хуммельса и полузащитника Леона Горецку.

    Матс Хуммельс
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    Матс Хуммельс

    «У нас были долгие переговоры с ними, они разочарованы моим решением, но это вполне понятно. В конце концов, как главный тренер, я должен принимать решение в интересах команды. Они сделали всё, чтобы оказаться в заявке. Я пытался объяснить, почему их не взяли.

    Понятно, что они расстроены. Я не могу сказать, что между нами состоялся какой-то плохой разговор, но, конечно, в жизни случаются и более приятные беседы», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

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