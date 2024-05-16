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    Сборная Германии назвала состав на Евро-2024

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    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман назвал состав команды на предстоящий чемпионат Европы.

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    Нагельсман представил список из 27 игроков. В окончательный состав войдут 26 человек.

    Вратари: Оливер Бауманн, Мануэль Нойер, Александр Нюбель, Марк-Андре тер Стеген;

    защитники: Вальдемар Антон, Бенджамин Хенрикс, Йозуа Киммих, Робин Кох, Максимилиан Миттельштадт, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шотттербек, Джонатан Та;

    полузащитники: Роберт Андрих, Крис Фюрих, Паскаль Гросс, Тони Кроос, Илкай Гюндоган, Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане, Флориан Вирц;

    нападающие: Максимилиан Байер, Никлас Фюллькруг, Кай Хаверц, Томас Мюллер, Дениз Ундав.

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    • В состав не вошли Матс Хуммельс, Никлас Зюле и Юлиан Брандт из дортмундской «Боруссии», а также футболисты «Баварии» Леон Горецка и Серж Гнабри.

    На групповом этапе Германия сыграет со сборными Швейцарии, Шотландии и Венгрии.

    Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

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