Сборная Германии назвала состав на Евро-2024

Главный тренер сборной Германииназвал состав команды на предстоящий чемпионат Европы.

Нагельсман представил список из 27 игроков. В окончательный состав войдут 26 человек.

Вратари: Оливер Бауманн, Мануэль Нойер, Александр Нюбель, Марк-Андре тер Стеген;

защитники: Вальдемар Антон, Бенджамин Хенрикс, Йозуа Киммих, Робин Кох, Максимилиан Миттельштадт, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шотттербек, Джонатан Та;

полузащитники: Роберт Андрих, Крис Фюрих, Паскаль Гросс, Тони Кроос, Илкай Гюндоган, Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане, Флориан Вирц;

нападающие: Максимилиан Байер, Никлас Фюллькруг, Кай Хаверц, Томас Мюллер, Дениз Ундав.

В состав не вошли Матс Хуммельс, Никлас Зюле и Юлиан Брандт из дортмундской «Боруссии», а также футболисты «Баварии» Леон Горецка и Серж Гнабри.

На групповом этапе Германия сыграет со сборными Швейцарии, Шотландии и Венгрии.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.