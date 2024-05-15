Стали известны имена нападающих, которые будут бороться за звание лучшего в РПЛ

Пресс-служба РПЛ опубликовала список футболистов, которые претендуют на звание лучшего нападающего сезона в чемпионате России.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев — среди финалистов в борьбе за звание лучшего форварда сезона. Футболист провел 25 матчей за «красно-белых» в РПЛ, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.

Константин Тюкавин из «Динамо» также претендует на звание лучшего в сезоне РПЛ. Форвард забил 15 голов и сделал 9 голевых передач в 28-и встречах нынешнего сезона.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба — еще один претендент на звание лучшего. Форвард принял участие в 25-и встречах нынешнего сезона РПЛ, забил 14 голов и оформил 2 ассиста.