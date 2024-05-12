РПЛ. «Динамо» вырывается вперёд в чемпионской гонке

Российская Премьер-лига выходит на финишную прямую, за 2 тура до окончания чемпионата в турнире произошла смена лидера: «Динамо» вырвался на первое место, сместив «Зенит». «Сочи» — главный претендент на понижение в классе. Разбираем вместе ситуацию с лидерами и группой аутсайдеров.

Изменения в турнирной таблице

После матчей 28 тура произошли изменения в турнирной таблице российского чемпионата. К примеру, «Динамо» обошёл в первенстве «Зенит» и «Краснодар», поднявшись с третьего на первое место. «Лазурные» и «южане» в свою очередь опустились на вторую и третью строчки соответственно.

Улучшили положение ЦСКА и «Рубин», которые поднялись на две позиции и теперь занимают шестое и седьмое места. На две ступеньки вниз опустились «Крылья Советов» (8 место) и «Ростов» (9 место).

Календарь и таблица РПЛ

Зону стыков покинул «Факел», взлетев сразу на три позиции и заняв в таблице 11 место. Ну одну строчку вниз опустился «Пари НН», а «Оренбург» потерял сразу две и расположился на 14 месте, оказавшись в зоне вылета.

Смена лидера

«Динамо» — новый лидер российского чемпионата после того, как его главные конкуренты «Зенит» и «Краснодар» потеряли очки в 28 туре.

В рамках минувшего игрового дня московский клуб совершил камбэк в поединке против одного из аутсайдеров лиги — «Балтики» (3:2). К 93-й минуте встречи «динамовцы» горели со счетом 1:2, пока Роберто Урбиета не сравнял счёт, а затем на 99-й минуте поединка Муми Нгамалё принёс архиважные 3 очка своей команде. В итоге «Динамо» набрало 53 очка и возглавила чемпионат России.

«Зенит» — ЦСКА globallookpress.com

На второе место опустился «Зенит», который потерпел фиаско в матче против ЦСКА (0:1). Команда из Санкт-Петербурга не может выиграть на протияжении четырёх матчей: 1 ничья и 3 проигрыша. Таким образом невский клуб потерял не только преимущество в очках, но и лидерство в турнире. У «Зенита» на данный момент 51 набранный балл.

Вниз по таблице опустился «Краснодар», который расположился на третьем месте с активом в 50 пунктов. Южане проиграли во втором туре подряд, в этот рау уступили «Спартаку» (0:1).

Московские клубы в топе

Все четыре клуба могут занести тур себе в актив: «Динамо» вырвался в лидеры. «Спартак» обыграв «Краснодар», набрал 46 очков и сохранил за собой 5 место. К слову, в составе «красно-белых» победным голом на 34-й минуте отметился Роман Зобнин.

ЦСКА, как мы уже говорили аккумулировал 42 пунтка и поднялся на 6 место. Важный мяч в сетку ворот «Зенита» на 58-й минуте отправил Фёдор Чалов, который реализовал пенальти.

В топе остался «Локомотив», команда Галактионова приблизилась к тройке лидеров, расположившись на 4 месте с 47 набранными очками. В рамках 28 тура «железнодорожники» переиграли «Оренбург» (2:0). В составе победителей мяч забили Алексей Батраков и Александр Сильянов.

Другие матчи

В других матчах тура были зафиксированы следующие результаты: «Ахмат» на выезде обыграл «Крылья Советов» (2:0), «Рубин» дома оказался сильнее «Ростова» (3:1).

«Пари НН» — «Спартак» globallookpress.com

«Сочи» разгромил «Пари НН» (6:1), а «Факел» и «Урал» разошлись миром (0:0).

Зона стыков

Жаркая борьба идёт за выживание, сразу 4 команды набрали по 29 очков за 2 тура до окончания чемпионата. В зоне спасения по дополнительным показателям находятся «Факел» (11 место) и «Пари НН» (12 место). В зоне стыков расположились «Урал» (13 место) и «Оренбург» (14 место).

Зона вылета

Хуже дела обстоят дела у «Балтики» и «Сочи», которые занимают последние два места в чемпионате и под угрозой вылета из элиты российского футбола.

«Балтика» расположилась на 15 месте с 26 набранными очками, а «Сочи» на последней 16 строчке с активом в 23 балла.

Тур № 29

Матчи предпоследнего тура российского чемпионата пройдут с 18 по 20 мая.

Новый лидер РПЛ «Динамо» дома сыграет против «Крыльев Советов»: игра запланирована на субботу, 18 мая. В этот же день «Краснодар» отправится гостить к аутсайдеру — «Сочи».

В воскресенье, 19 мая «Зенит» сыграет в гостях против «Ахмата», а «Спартак» примет «Рубин». В понедельник, 20 мая ЦСКА на выезде сыграет против «Пари НН».

Матчи 30-го (заключительного) тура чемпионата России пройдут в один день — 25 мая.