«Зенит» в ответном матче финала Кубка России Пути РПЛ дома сыграет с ЦСКА. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 20:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Зенит»

«Зенит» набрал 14 очков в группе с «Балтикой», «Ахматом» и «Крыльями Советов» и вышел в плей-офф с первого места. Команда под руководством Сергея Семака одержала 4 победы, по разу сыграла вничью и проиграла.

На четвертьфинальной стадии Пути РПЛ «Зенит» по сумме двух встреч оказался сильнее «Динамо» (0:1 в гостях и 2:0 дома). Далее клуб из Санкт-Петербурга встретился с еще одной московской командой — «Спартаком». Но и в этом случае успех отпраздновал «Зенит» (2:1 на выезде и 0:0 в гостях).

За два тура до окончания чемпионата России «сине-бело-голубые» занимают вторую строчку в турнирной таблице с отставанием в два очка от лидирующего «Динамо». В крайнем туре РПЛ «Зенит» дома проиграл ЦСКА со счетом 0:1.

ЦСКА

ЦСКА стал первым в группе с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом», набрав 11 очков в 6-ти матчах. Подопечные Владимира Федотова одержали две победы, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

В 1/4 финала Пути РПЛ армейцы одолели «Ростов», решив исход встречи во втором матче (1:1 в гостях и 2:0 дома). Далее «красно-синие» довольно легко разобрались с «Балтикой», дважды обыграв калининградцев — 1:0 на выезде и 2:0 дома.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 28-ми матчах. В прошлом туре чемпионата армейцы одержали минимальную победу в гостях над «Зенитом» (1:0).

Личные встречи

В первом матче финала Кубка России Пути РПЛ была зафиксирована ничья — 1:1. Всего в 10-ти крайних встречах на счету «Зенита» 6 побед, ЦСКА оказался сильнее в 2-х случаях и еще дважды команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА с коэффициентом 1.90.