Зенит
ЦСКА
«Зенит»
Турнирное положение: петербургский клуб уверенно прошел предыдущие стадии розыгрыша на пути к полуфиналу. В таблице РПЛ «Зенит» занимает второе место с 51 очками.
Зенит — ЦСКА: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в чемпионате России «Зенит» неожиданно уступил на своем поле ЦСКА со счетом 0:1, пропустив в середине второго тайма от Чалова, а ответить питерцы не смогли.
В Кубке России их первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Единственный мяч в составе «Зенита» забил Ерохин.
Не сыграют: травмирован только Марио Фернандес.
Состояние команды: «Зенит» неожиданно слабо выглядит в последнее время. Самое главное, что у команды пропала уверенность на поле, что выливается в потерю очков, в том числе и в голах на последних минутах.
ЦСКА
Турнирное положение: сейчас в таблице РПЛ ЦСКА располагается на шестом месте с 42 очками, в Кубке России команда действует гораздо увереннее и прошла немало сильных соперников.
Последние матчи: в 28-м туре чемпионата России ЦСКА нанес гостевое поражение «Зениту», забив на 58-й минуте. Автором гола с пенальти стал Федор Чалов. ЦСКА выглядел хуже в этом матче, но все равно взял три очка.
Ранее были ничьи с «Рубином» (2:2) и с «Зенитом» (1:1) в первом матче Кубка России.
Не сыграют: травмированы Мухин и Ушаков.
Состояние команды: ЦСКА выступает очень неровно в этом сезоне, но периодически все равно выдает яркие победы. Главной проблемой «армейцев» по-прежнему остается игра в обороне, как не тасует сочетания игроков Владимир Федотов, особо ничего не меняется.
Статистика для ставок
- В первом матче Кубка России была зафиксирована ничья со счетом 1:1
- В чемпионате также команды сыграли с тем же счетом
- «Зенит» забил всего два мяча в пяти последних играх, ЦСКА одержал лишь одну победу на том же отрезке
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Зенита» дают 1,90, а на ЦСКА — 4,50, ничью букмекеры оценивают в 3,50.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,73, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,18.
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Прогноз: «Зенит» в последнем матче чемпионата с ЦСКА наиграл минимум на ничью, но в итоге остался с баранкой. Терпеть очередное поражение команда Сергея Семака на своем поле точно не намерена.
Ставка: победа «Зенита» за 1,90 в основное время.
Прогноз: также можно рассмотреть более рискованный вариант с уверенной победой «Зенита».
Ставка: «Зенит» выиграет с форой -1,5 за 3,70.