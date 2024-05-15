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    Для «Зенита» настал момент истины

    «Зенит» — ЦСКА. Ставка (к. 1.90) и прогноз на Кубок России 15 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — ЦСКА
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    Сергей Семак
    15 мая в ответном полуфинале Кубка России по футболу сыграют «Зенит» и ЦСКА Москва. Начало игры — в 20:45 мск. «Зенит» — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 15 Мая 2024 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 20:45 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Зенит»

    Турнирное положение: петербургский клуб уверенно прошел предыдущие стадии розыгрыша на пути к полуфиналу. В таблице РПЛ «Зенит» занимает второе место с 51 очками.

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    • Зенит — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в чемпионате России «Зенит» неожиданно уступил на своем поле ЦСКА со счетом 0:1, пропустив в середине второго тайма от Чалова, а ответить питерцы не смогли.

    В Кубке России их первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Единственный мяч в составе «Зенита» забил Ерохин.

    Не сыграют: травмирован только Марио Фернандес.

    Состояние команды: «Зенит» неожиданно слабо выглядит в последнее время. Самое главное, что у команды пропала уверенность на поле, что выливается в потерю очков, в том числе и в голах на последних минутах.

    ЦСКА

    Турнирное положение: сейчас в таблице РПЛ ЦСКА располагается на шестом месте с 42 очками, в Кубке России команда действует гораздо увереннее и прошла немало сильных соперников.

    Все прогнозы на РПЛ

    Последние матчи: в 28-м туре чемпионата России ЦСКА нанес гостевое поражение «Зениту», забив на 58-й минуте. Автором гола с пенальти стал Федор Чалов. ЦСКА выглядел хуже в этом матче, но все равно взял три очка.

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    Ранее были ничьи с «Рубином» (2:2) и с «Зенитом» (1:1) в первом матче Кубка России.

    Не сыграют: травмированы Мухин и Ушаков.

    Состояние команды: ЦСКА выступает очень неровно в этом сезоне, но периодически все равно выдает яркие победы. Главной проблемой «армейцев» по-прежнему остается игра в обороне, как не тасует сочетания игроков Владимир Федотов, особо ничего не меняется.

    Статистика для ставок

    • В первом матче Кубка России была зафиксирована ничья со счетом 1:1

    • В чемпионате также команды сыграли с тем же счетом

    • «Зенит» забил всего два мяча в пяти последних играх, ЦСКА одержал лишь одну победу на том же отрезке

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Зенита» дают 1,90, а на ЦСКА — 4,50, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,73, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,18.

    Прогноз: «Зенит» в последнем матче чемпионата с ЦСКА наиграл минимум на ничью, но в итоге остался с баранкой. Терпеть очередное поражение команда Сергея Семака на своем поле точно не намерена.

    Ставка: победа «Зенита» за 1,90 в основное время.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рискованный вариант с уверенной победой «Зенита».

    Ставка: «Зенит» выиграет с форой -1,5 за 3,70.

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    «Зенит» — ЦСКА. 15 мая в ответном полуфинале Кубка России по футболу сыграют «Зенит» и ЦСКА Москва. Начало игры — в 20:45 мск. / Ставка и прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА с коэффициентом 1.90.
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