«Балтика» — «Спартак»: счет матча 1:0, обзор гола

Кевин Андраде — автор гола в ворота «Спартака» Фото: t.me/fc_baltika
В составе калининградской команды единственный гол забил защитник Кевин Андраде на 4-й минуте. Игрок «Балтики» оказался в нужное время в нужном месте, подобрал мяч и вогнал его в сетку ворот.
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Балтика — Спартак 1:0
Гол: 1:0 Кевин Андраде (4') Балтика: Евгений Латышонок, Кевин Андраде, Роберто Фернандес, Диего Луна, Александр Жиров, Кристиян Бистрович, Кирилл Капленко, Алекс Насименто Фернандес, Дмитрий Рыбчинский, Анхело Энрикес, Виталий Лисакович Спартак: Александр Селихов, Никита Чернов, Павел Маслов, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Тео Бонгонда Предупреждения: Руслан Литвинов (16'), Кирилл Капленко (19')
«Балтика» стала обладателем Кубка России Пути регионов. В Суперфинале Кубка России калининградская команда сыграет против победителя пары «Зенит» — ЦСКА.