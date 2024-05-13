Стали известны судейские назначения на матчи Кубка России

ФК «Спартак» Фото: globallookpress.com
Путь РПЛ. Финал. 2-й матч
15 мая (среда)
15 мая (среда)
«Зенит» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Сергей Карасёв; инспектор — Александр Гончар.
Путь регионов. Финал
14 мая (вторник)
14 мая (вторник)
«Балтика» — «Спартак»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Артём Любимов; инспектор — Сергей Зуев.
Действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем суперфинале армейцы обыграли «Краснодар».