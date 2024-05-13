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    Стали известны судейские назначения на матчи Кубка России

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    Стали известны судьи, инспекторы и делегаты на второй матч финала Пути РПЛ и финал Пути регионов Фонбет Кубка России. О назначениях сообщает официальный сайт РФС.

    ФК «Спартак»
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    ФК «Спартак»

    Путь РПЛ. Финал. 2-й матч

    15 мая (среда)

    «Зенит» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Сергей Карасёв; инспектор — Александр Гончар.

    Путь регионов. Финал

    14 мая (вторник)

    «Балтика» — «Спартак»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Артём Любимов; инспектор — Сергей Зуев.

    Действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем суперфинале армейцы обыграли «Краснодар».

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