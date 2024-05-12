Менье назвал Мбаппе лучшим футболистом в истории ПСЖ

Защитник, который ранее выступал за, высоко оценил уровень игры нападающего парижан

«Нет никаких сомнений, он с отрывом номер один. Я не знаю всех деталей истории ПСЖ, но я знаю лучших футболистов, таких как Раи, Паулета... Прямо сейчас тут нечего обсуждать. На поле, в прессе, в плане харизмы лучший — Мбаппе.

Паулета, скажем, не играл в финале Лиги чемпионов. Те времена, в которые он играл за ПСЖ, не помогали ему. Килиан — номер один для ПСЖ. Нужно смотреть на то, чего он добился на поле и за его пределами. У него выдающиеся достижения», — сказал Менье L’Equipe.

Ранее главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал об уходе Килиана Мбаппе из парижского клуба.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 45 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забил 42 гола и сделал 7 голевых передач.