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    Менье назвал Мбаппе лучшим футболистом в истории ПСЖ

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    Защитник «Трабзонспора» Тома Менье, который ранее выступал за ПСЖ, высоко оценил уровень игры нападающего парижан Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Нет никаких сомнений, он с отрывом номер один. Я не знаю всех деталей истории ПСЖ, но я знаю лучших футболистов, таких как Раи, Паулета... Прямо сейчас тут нечего обсуждать. На поле, в прессе, в плане харизмы лучший — Мбаппе.

    Паулета, скажем, не играл в финале Лиги чемпионов. Те времена, в которые он играл за ПСЖ, не помогали ему. Килиан — номер один для ПСЖ. Нужно смотреть на то, чего он добился на поле и за его пределами. У него выдающиеся достижения», — сказал Менье L’Equipe.

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  • 10/05/2024

    • Ранее главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал об уходе Килиана Мбаппе из парижского клуба.

    В нынешнем сезоне Мбаппе провел 45 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забил 42 гола и сделал 7 голевых передач.

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