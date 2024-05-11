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    Луис Энрике: Мбаппе не сказал, куда собирается, но всё очевидно

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике признался, что давно знал о том, что Килиан Мбаппе покинет команду после завершения сезона.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    Ранее на этой неделе Мбаппе подтвердил, что не будет продлевать контракт с «ПСЖ», но при этом не уточнил, где продолжит карьеру.

    «Мы давно знали о его уходе. Он еще не сказал, куда собирается, но, думаю, всё очевидно…

    Я желаю ему всего наилучшего. "ПСЖ" продолжит быть большим клубом и без него.

    Килиан все объявил, и теперь я продолжу руководить так же, как и раньше, ставя команду на первое место. Для меня это не проблема. Я не хочу никаких споров», — приводит слова Луиса Энрике журналист Бен Джейкобс.

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