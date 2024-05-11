Луис Энрике: Мбаппе не сказал, куда собирается, но всё очевидно

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»признался, что давно знал о том, чтопокинет команду после завершения сезона.

Ранее на этой неделе Мбаппе подтвердил, что не будет продлевать контракт с «ПСЖ», но при этом не уточнил, где продолжит карьеру.

«Мы давно знали о его уходе. Он еще не сказал, куда собирается, но, думаю, всё очевидно…

Я желаю ему всего наилучшего. "ПСЖ" продолжит быть большим клубом и без него.

Килиан все объявил, и теперь я продолжу руководить так же, как и раньше, ставя команду на первое место. Для меня это не проблема. Я не хочу никаких споров», — приводит слова Луиса Энрике журналист Бен Джейкобс.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. Ранее неоднократно сообщалось, что 25-летний француз продолжит карьеру в мадридском «Реале».