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    Globe Soccer Awards назвала номинантов на звание лучшего игрока 2024 года

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    Globe Soccer Awards опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока 2024 года.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    В список претендентов вошли 20 футболистов:

    Алессандро Бастони («Интер», сборная Италии)

    Джуд Беллингем («Реал», Англия)

    Хакан Чалханоглу («Интер», Турция)

    Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия)

    Антуан Гризманн («Атлетико», Франция)

    Алекс Гримальдо («Байер», Испания)

    Серу Гирасси («Штутгарт», Гвинея)

    Эрлин Холанн («Манчестер Сити», Норвегия)

    Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд, Германия)

    Харри Кейн («Бавария», Англия)

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    Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина)

    Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)

    Коул Палмер («Челси», Англия)

    Родри («Манчестер Сити», Испания)

    Букайо Сака («Арсенал», Англия)

    Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)

    Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия)

    Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).

    В 2023 году лучшим игроком по версии Globe Soccer Awards стал нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн.

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