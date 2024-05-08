Хави Симонс хочет вернуться в «Барселону»

Атакующий полузащитникнастроен вернуться в

Перед началом сезона Симонс перешел из «Пари Сен-Жермен» в «Лейпциг» на правах аренды до июня 2024 года.

По информации Mundo Deportivo, 21-летний нидерландец хочет выступать за «Барселону».

Источник отмечает, что каталонский клуб тоже заинтересован в трансфере Симонса, но только на правах аренды.

Хави Симонс является воспитанником академии «Барселоны».

Ранее сообщалось, что Луис Энрике настаивает на возвращении Симонса в «ПСЖ». Контракт Хави с парижским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне Симонс провел в чемпионате Германии 31 матч, забил семь мячей и сделал 13 результативных передач. Кроме того, в его активе два гола и две результативные передачи в восьми матчах Лиги чемпионов.

Transfermarkt оценивает стоимость Симонса в 80 миллионов евро.