Луис Энрике настаивает на возвращении Хави Симонса в «ПСЖ»

Атакующий полузащитниклетом может вернуться в

В этом сезоне нидерландский футболист выступает на правах аренды за немецкий «Лейпциг».

По информации Foot Mercato, главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике очень рассчитывает на то, что Хави вернется в столицу Франции.

При этом источник уточняет, что у 20-летнего футболиста будет возможность выбора. В этом плане многое будет зависеть от его мнения.

В текущем сезоне Симонс провел в чемпионате Германии 26 матчей, забил семь мячей и сделал 11 результативных передач. Кроме того, в его активе два гола и две результативные передачи в восьми матчах Лиги чемпионов.

Transfermarkt оценивает стоимость Симонса в 80 миллионов евро. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до июня 2027 года.