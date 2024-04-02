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    Луис Энрике настаивает на возвращении Хави Симонса в «ПСЖ»

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    Атакующий полузащитник Хави Симонс летом может вернуться в «Пари Сен-Жермен».

    Хави Симонс
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    Хави Симонс

    В этом сезоне нидерландский футболист выступает на правах аренды за немецкий «Лейпциг».

    По информации Foot Mercato, главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике очень рассчитывает на то, что Хави вернется в столицу Франции.

    При этом источник уточняет, что у 20-летнего футболиста будет возможность выбора. В этом плане многое будет зависеть от его мнения.

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    • В текущем сезоне Симонс провел в чемпионате Германии 26 матчей, забил семь мячей и сделал 11 результативных передач. Кроме того, в его активе два гола и две результативные передачи в восьми матчах Лиги чемпионов.

    Transfermarkt оценивает стоимость Симонса в 80 миллионов евро. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до июня 2027 года.

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