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    Представитель Дзюбы: Дали понять, что у Артема на первом месте стоит спорт, а не деньги

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    Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, рассказал, с каким настроем игрок выступает за московский клуб.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы дать понять руководству клуба, что для Дзюбы на первом месте стоит именно спорт, а не какие‑то деньги или обязательства по продлению контракта.

    Для него важно играть, важно быть в здоровой и справедливой конкуренции, получать любое игровое время, если он не слабее конкурентов.

    Повторюсь, я сейчас не говорю, что Дзюбе должно быть гарантировано определенное время на поле, но сказать все прямо в лицо‑то можно. Ни о какой честной конкуренции здесь речи нет», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

    Сообщалось, что Дзюба не воспользуется опцией автоматического продления контракта с «Локомотивом».

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    • В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 26 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета этого года.

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