Гурцкая: Это не фейк — Дзюба уходит из «Локомотива»

Футбольный агентсообщил, чтопокинетпосле завершения сезона.

«Это не фейк. Поедет в Китай? Не знаю, если возьмут его. Но из "Локомотива" уходит.

Уже давно что-то не так. Они его брали, чтобы он был первым нападающим. Сейчас они понимают, что, сидя на лавке, он будет вред приносить.

Поэтому они будут искать первого нападающего», — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за «железнодорожников» 24 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в китайском «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.