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    Гурцкая: Это не фейк — Дзюба уходит из «Локомотива»

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    Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что Артем Дзюба покинет «Локомотив» после завершения сезона.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Это не фейк. Поедет в Китай? Не знаю, если возьмут его. Но из "Локомотива" уходит.

    Уже давно что-то не так. Они его брали, чтобы он был первым нападающим. Сейчас они понимают, что, сидя на лавке, он будет вред приносить.

    Поэтому они будут искать первого нападающего», — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат».

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    • Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за «железнодорожников» 24 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    Сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в китайском «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

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