Гурцкая: Это не фейк — Дзюба уходит из «Локомотива»

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
«Это не фейк. Поедет в Китай? Не знаю, если возьмут его. Но из "Локомотива" уходит.
Уже давно что-то не так. Они его брали, чтобы он был первым нападающим. Сейчас они понимают, что, сидя на лавке, он будет вред приносить.
Поэтому они будут искать первого нападающего», — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат».
Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за «железнодорожников» 24 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
Сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в китайском «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.