Представитель Дзюбы: У Артема нет никаких конфликтов в «Локомотиве»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива», прокомментировал информацию о том, что московский клуб больше не рассчитывает на игрока.

Сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в китайском «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

«Я уже говорил несколько дней назад, что Артем полностью сконцентрирован на футболе, усиленно тренируется и готовится помочь команде в оставшихся матчах РПЛ текущего сезона. Цели, которые преследовали авторы этих очередных лживых вбросов — понятны и банальны, но ничего у них не получится.

У Артема прекрасные отношения и с партнерами по команде, и с главным тренером. Они постоянно общаются. Никакого недопонимания, обид и конфликтов нет. Артем — один из лидеров "Локомотива": и на поле, и в раздевалке.

Все последние слухи в СМИ — выдумки с целью раскачать ситуацию под нужным углом. Как и бредни про то, что он не думает о тренировках и футболе, участвуя в различных съемках и проявляя медийную активность. Последний раз Дзюба принимал участие в съемках в начале 2024 года, когда у команды были выходные дни. Все материалы, которые выходят в последние месяцы, отсняты сильно заранее. Но об этом гениальные выдумщики даже не задумались. Или задумались, но все равно специально набрасывают. Футбол всегда был и есть в приоритете.

У Артема 20 голевых действий в 30 матчах РПЛ за "Локо". Какие тут могут быть вопросы? Много у нас вообще футболистов в РПЛ с такой статистикой? Повторюсь еще раз и закрою эту тему — Артем сконцентрирован на рабочем процессе, максимально выкладывается на тренировках и готов помочь клубу в рамках того игрового времени, которое ему выделит тренерский штаб. Всем выдумщикам настоятельно рекомендую отстать от Дзюбы и не раскачивать ситуацию.

Болельщиков "Локомотива" хотелось бы попросить оказать ребятам максимальную поддержку и выплескивать сейчас поменьше негатива. Впереди важнейший отрезок чемпионата — команда отстает на одно очко от третьего места и имеет все шансы на медали. Поддержка от болельщиков точно не помешает», — приводит слова Гольдмана Sport24.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за «железнодорожников» 24 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.