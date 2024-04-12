Представитель Дзюбы: Вбросы о переходе Артема в «Шанхай» пусть останутся на совести их авторов

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива», прокомментировал информацию о том, что игрок покинет московский клуб.

Сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в китайском «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

«Уровень фантазии у инициаторов подобных набросов явно уже не тот. Раньше они были покреативнее. Сейчас они опустились и пробивают дно. Очевидно, такие выдумки не имеют ничего общего со здравым смыслом. Все, о чем сейчас думает Артем — как помочь "Локомотиву" в оставшихся матчах, подготовиться к игре против ЦСКА.

Дзюба соскучился по футболу, желает поскорее выйти на поле, предельно мотивирован. Ни о каких новых клубах, продлениях и пунктах он сейчас не думает.

Основная задача — максимально помочь команде в восьми оставшихся турах, помочь завоевать медали. Это все, о чем думает Артем.

Все остальное — какие‑то непонятные инсинуации по поводу поиска клуба, желания уехать в Китай, которую сам Слуцкий уже комментировал… Мы знаем авторов этих вбросов, пусть это останется на их совести.

Повторюсь, Артем сконцентрирован на подготовке к матчу против ЦСКА», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за «железнодорожников» 23 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.