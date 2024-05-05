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    Илич назвал цель на остаток сезона в «Пари НН»

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    Сербский специалист Саша Илич, недавно возглавивший клуб РПЛ «Пари НН», рассказал о своей цели на оставшиеся матчи чемпионата.

    Саша Илич
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    Саша Илич

    «Прежде всего, я должен идеально провести отрезок из четырёх матчей. Это моя короткая миссия. Моя цель, где бы я ни работал, чтобы у меня осталось много друзей. Бывают плохие и хорошие новости, но неважно, что происходит, ты должен сохранять хорошие отношения со всеми вокруг, с каждым человеком», — цитирует Илича «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    За игровую карьеру Илич выиграл более 20 различных трофеев. Как тренер он работал с юниорской, молодёжной и основной сборной Сербии, сербскими «Чукаричками» и болгарским ЦСКА.

    Последним его клубом был греческий «Атромитос».

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