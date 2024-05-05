Илич назвал цель на остаток сезона в «Пари НН»

Сербский специалист, недавно возглавивший клуб РПЛ «Пари НН», рассказал о своей цели на оставшиеся матчи чемпионата.

«Прежде всего, я должен идеально провести отрезок из четырёх матчей. Это моя короткая миссия. Моя цель, где бы я ни работал, чтобы у меня осталось много друзей. Бывают плохие и хорошие новости, но неважно, что происходит, ты должен сохранять хорошие отношения со всеми вокруг, с каждым человеком», — цитирует Илича «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

За игровую карьеру Илич выиграл более 20 различных трофеев. Как тренер он работал с юниорской, молодёжной и основной сборной Сербии, сербскими «Чукаричками» и болгарским ЦСКА.

Последним его клубом был греческий «Атромитос».