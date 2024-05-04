«Штутгарт» — «Бавария»: счет матча 3:1, обзор голов

обыграл(3:1) в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги.

Первый гол хозяева забили на 29-й минуте встречи. Отличился защитник «Штутгарта» Леонидас Стергиу.

На 37-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота хозяев. Нападающий «Баварии» Гарри Кейн уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

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На 83-й минуте «Штутгарт» снова вышел вперед благодаря голу Чон У Ена на 83-й минуте. На 90+3-й минуте нападающий хозяев Силас Катомпа Мвумпа поставил точку в этом матче.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Бавария 3:1 Голы: 1:0 Леонидас Стергиу (29'), 1:1 Гарри Кейн (пенальти) (37'), 2:1 Чон У Ён (83'), 3:1 Силас Катомпа Мвумпа (90 + 3') Штутгарт: Александр Нюбель, Леонидас Стергиу, Вальдемар Антон, Антони Руо (Махмуд Дахуд, 72'), Хироки Ито, Джейми Левелинг (Силас Катомпа Мвумпа, 79'), Атакан Каразор, Ангело Штиллер, Крис Фюрих (Чон У Ён, 72'), Дениз Ундав (Luca Raimund, 90'), Serhou Guirassy Бавария: Мануэль Нойер, Рафаэл Геррейру (Леон Горецка, 17'), Эрик Дайер (Деотшанкюль Юпамекано, 46'), Ким Мин Джэ, Йозуа Киммих (Нуссайр Мазрауи, 64'), Александар Павлович, Альфонсо Дэвис, Гарри Кейн, Серж Гнабри (Bryan Zaragoza, 64'), Эрик Максим Шупо-Мотинг, Матис Тель (Лерой Зане, 72') Предупреждения: Эрик Дайер (20'), Вальдемар Антон (24'), Александар Павлович (78'), Thomas Tuchel (90 + 4')

После этого поединка «Штутгарт» занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 67-ю очками в активе. «Бавария» — на 2-й позиции (69 баллов).