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    В «Енисее» возмущены длительной дисквалификацией Тихонова

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    Министр спорта Красноярского края Денис Петровский высказался по поводу дисквалификации главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    Тихонов дисквалифицирован на пять матчей Первой лиги за слова об арбитре Вере Опейкиной.

    «Решение КДК воспринимаю как избыточное. Да, есть регламент, где за публичные высказывания главного тренера могут последовать санкции, но вердикт РФС точно не направлен на популяризацию футбола. Мне кажется, что формулировка дисквалификации по гендерному признаку неверная. Андрей Валерьевич оценивал профессиональные качества арбитра, но не пол человека. Так же он мог сказать и про арбитра‑мужчину, если бы тот обладал низкой квалификацией.

    Я являюсь поклонником женского футбола, когда я работал в "Енисее", женская команда вышла в Высшую лигу (ныне — Суперлига). Я сталкивался с тем, каким был уровень арбитража в женском футболе, об этом говорит даже тот факт, что долгие годы судьями были мужчины.

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    Просто не хватало высокого уровня арбитров среди женщин. Хорошо отношусь к Вере Опейкиной, но если бы она судила матч "Спартак" — "Зенит" и допускала бы ошибки, я бы посмотрел на оценку ее работы со стороны болельщиков и футбольной общественности. Не хочу советовать РФС, но, мне кажется, пока рано пиарить женский футбол через назначение девушек на матчи Первой лиги и РПЛ», — приводит слова Петровского «Матч ТВ».

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