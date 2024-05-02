Стало известно, когда сборная России сыграет с Белоруссией

Сборныеопределились с датой проведения товарищеского матча.

Матч между сборными России и Белоруссии пройдет 7 июня, сообщает пресс-служба РФС.

Игра состоится в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо».

Для сборной России это будет первый выездной матч в 2024 года. В марте команда Валерия Карпина разгромила в Москве сборную Сербии (4:0).

Также отмечается, что игра будет учитываться в рейтинге ФИФА.

Сборные России и Белорусии провели между собой четыре матча. Последний прошёл 7 июня 2015 года и закончился со счётом 4:2. Голами за российскую команду тогда отметились Александр Кокорин, Александр Головин, Алексей Миранчук и Александр Кержаков.