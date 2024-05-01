ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахУйти нельзя остаться. Как «Ливерпулю» решить проблему Салаха?
  • 11:01
    • В РФС объяснили, почему в июне сборная России проведет только один матч
  • 09:48
    • В «Баварии» высказались о переговорах с Рангником
  • 09:28
    • Овечкин: В январе боялся, что «Вашингтон» меня обменяет
  • 09:14
    • «Кливленд» выиграл у «Орландо», «Милуоки» и «Индиана» проведут шестой матч
  • 08:02
    • Надаль проиграл Легечке в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
    Все новости спорта

    В РФС объяснили, почему в июне сборная России проведет только один матч

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Белоруссии Футбол Белоруссии Товарищеские матчи
    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему в июне сборная России сыграет только с Белоруссией.

    Максим Митрофанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Митрофанов

    «Мы ставим цель проводить два матча в каждое из окон. На ближайшее окно у нас был второй соперник.

    Александр Валерьевич (Дюков) уже объяснил — 24 мая заканчивается сезон в РПЛ, 2 июня будет суперфинал Кубка России, будут стыки. Нагрузка на клубы большая.

    Есть определенный перерыв, и мы попросили чуть раньше отпустить сборников в сборную, чтобы они не растренировались. Есть желание их пораньше отпустить, поэтому решили, что сбор будет не из двух матчей, а из одного.

  • В Белоруссии рассказали, когда может состояться матч со сборной России
  • Читайте по теме

    • Этот матч не переносится. Раскрывать соперника я не буду, потому что это некорректно по отношению к нему. Была также идея, что сборная Белоруссии тоже с ним сыграет», — приводит слова Митрофанова «Р-Спорт».

    Напомним, сборная России отстранена от участия в турнирах ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» разобьет «Боруссию» даже в Дортмунде?
  • «Боруссия» Д — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • Команда Лички добьется пятой победы кряду
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • ЦСКА и «Зенит» много не забьют
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.56
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •  3.55
  • Прогноз на матч Рома — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Марсель — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Олимпиакос
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Фиорентина — Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры