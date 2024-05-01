В РФС объяснили, почему в июне сборная России проведет только один матч

Генеральный секретарь РФСрассказал, почему в июне сборнаясыграет только с Белоруссией.

«Мы ставим цель проводить два матча в каждое из окон. На ближайшее окно у нас был второй соперник.

Александр Валерьевич (Дюков) уже объяснил — 24 мая заканчивается сезон в РПЛ, 2 июня будет суперфинал Кубка России, будут стыки. Нагрузка на клубы большая.

Есть определенный перерыв, и мы попросили чуть раньше отпустить сборников в сборную, чтобы они не растренировались. Есть желание их пораньше отпустить, поэтому решили, что сбор будет не из двух матчей, а из одного.

Этот матч не переносится. Раскрывать соперника я не буду, потому что это некорректно по отношению к нему. Была также идея, что сборная Белоруссии тоже с ним сыграет», — приводит слова Митрофанова «Р-Спорт».

Напомним, сборная России отстранена от участия в турнирах ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.