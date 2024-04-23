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    В Белоруссии рассказали, когда может состояться матч со сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Белоруссии Футбол Белоруссии РФС Товарищеские матчи
    Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич сообщил, когда станет известна дата проведения товарищеского матча со сборной России.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Сейчас мы выбираем между датами 5 и 7 июня, окончательное решение будет принято завтра.

    Выбор этих дат связан с тем, что российская сборная решила не играть второй товарищеский матч, наша же команда проведет еще одну игру.

    В том числе выбор этих дат связан с проведением ПМЭФ. Сейчас мы от этого и отталкиваемся», — приводит слова Василевича Sport24.

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