В Белоруссии рассказали, когда может состояться матч со сборной России

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футболасообщил, когда станет известна дата проведения товарищеского матча со сборной

«Сейчас мы выбираем между датами 5 и 7 июня, окончательное решение будет принято завтра.

Выбор этих дат связан с тем, что российская сборная решила не играть второй товарищеский матч, наша же команда проведет еще одну игру.

В том числе выбор этих дат связан с проведением ПМЭФ. Сейчас мы от этого и отталкиваемся», — приводит слова Василевича Sport24.

Напомним, 21 марта сборная России разгромила в Москве команду Сербии (4:0). Матч против Парагвая, который должен был состояться 25 марта, был отменен после трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».