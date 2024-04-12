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    Генсек РФС: Как только будет возможность, сыграем со сборной Казахстана

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Казахстана Товарищеские матчи РФС
    Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о шансах сборной России сыграть с Казахстаном.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    Ранее сообщалось, что сборная Казахстана готова рассмотреть возможность проведения товарищеского матча с командой России.

    «Мы предлагали им уже встретиться, но пока что у нас не получается согласовать дату.

    Мы позитивно относимся друг к другу, дружим. Обмениваемся информацией по развитию футбола. С удовольствием сыграем друг против друга.

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    • Тем не менее, они приняли решение сыграть с Арменией и Азербайджаном, хотя, повторюсь, мы предлагали. Там просто были договоренности до нашего предложения. Как только будет возможность — сыграем с ними.

    Где? Можно и тут, и там. Это интересно для болельщиков», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

    Напомним, в июне сборная России сыграет с Белоруссией. Матч состоится в Минске.

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