Генсек РФС: Как только будет возможность, сыграем со сборной Казахстана

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС)рассказал о шансах сборнойсыграть с

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана готова рассмотреть возможность проведения товарищеского матча с командой России.

«Мы предлагали им уже встретиться, но пока что у нас не получается согласовать дату.

Мы позитивно относимся друг к другу, дружим. Обмениваемся информацией по развитию футбола. С удовольствием сыграем друг против друга.

Тем не менее, они приняли решение сыграть с Арменией и Азербайджаном, хотя, повторюсь, мы предлагали. Там просто были договоренности до нашего предложения. Как только будет возможность — сыграем с ними.

Где? Можно и тут, и там. Это интересно для болельщиков», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Напомним, в июне сборная России сыграет с Белоруссией. Матч состоится в Минске.