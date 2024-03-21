Генсек РФС: Общались с Аргентиной и Бразилией, но по финансам это очень сложно

Генеральный секретарь РФСвысказался о поиске соперников для сборной

По словам Митрофанова, приоритетом остается проведение товарищеских матчей на своем поле.

«Основная сборная — это игроки, которые работают в клубах РПЛ. Нам надо учитывать их интересы. Поэтому пока мы предпочитаем играть в России.

Контакты с Аргентиной и Бразилией? Какие‑то были, но это всё очень сложно — в том числе по финансам. Такие сборные зарабатывают на том, чтобы с ними кто‑то сыграл», — приводит слова Митрофанова «Чемпионат».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Сербия

Напомним, 21 октября сборная России сыграет против команды Сербии, а 25-го встретится с Парагваем.