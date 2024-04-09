Сборная Казахстана может провести матч с Россией

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
«Мы всегда заинтересованы в проведении товарищеских матчей. Футбол объединяет народы.
На данный момент переговоров не ведется, но мы оставляем эту возможность открытой.
Мы считаем, что футбол не должен зависеть от политики, и у нас сохраняются дружественные отношения с РФС.
Лично я поддерживаю контакт с их руководителями, и у нас хорошие отношения», — приводит слова Барменкулова «Р-Спорт».
Напомним, в июне сборная России сыграет с Белоруссией. Матч состоится в Минске.