ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бахрам Муртазалиев и Джек КулкайМуртазалиев — новая звезда бокса из России. Бахрам нокаутировал Кулкая и взял пояс IBF
  • 11:58
    • В «Спартаке» опровергли информацию об отставке Абаскаля
    Все новости спорта

    Сборная Казахстана может провести матч с Россией

    Футбол Сборная Казахстана Сборная России Футбол России РФС Товарищеские матчи
    Сборная Казахстана готова рассмотреть возможность проведения товарищеского матча с командой России. Об этом сообщил глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.

    Константин Тюкавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Тюкавин

    «Мы всегда заинтересованы в проведении товарищеских матчей. Футбол объединяет народы.

    На данный момент переговоров не ведется, но мы оставляем эту возможность открытой.

    Мы считаем, что футбол не должен зависеть от политики, и у нас сохраняются дружественные отношения с РФС.

    Лично я поддерживаю контакт с их руководителями, и у нас хорошие отношения», — приводит слова Барменкулова «Р-Спорт».

  • Генсек РФС: Общались с Аргентиной и Бразилией, но по финансам это очень сложно
  • Читайте по теме

    • Напомним, в июне сборная России сыграет с Белоруссией. Матч состоится в Минске.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Совершит ли «Реал» реванш против «Манчестер Сити»?
  • «Реал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Еще одна битва за Урал не станет результативной?
  • «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Обыграет ли «Арсенал» «Баварию»?
  • «Арсенал» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.70
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ипсвич — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арис Лимасол — Омония
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры