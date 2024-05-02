«Милан» определился с основным кандидатом на пост главного тренера

из «Болоньи» стал основным кандидатомна пост главного тренера, сообщает журналист Саша Тавольери.

По данным источника, в назначении 41-летнего специалиста также заинтересован «Ювентус».

Отмечается, что «Милан» больше не рассматривает кандидатуры главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско и Паулу Фонсеки из «Лилля».

«Болонья» Тиаго Мотты близка к выходу в групповой этап Лиги чемпионов. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А после 34 туров.

Напомним, Стефано Пиоли покинет пост главного тренера «Милана» сразу после завершения сезона.