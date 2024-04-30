Лопетеги не возглавит «Милан», болельщики клуба против назначения испанца

отказался от назначенияна пост главного тренера.

У руководства «Милана» уже была договоренность с испанским специалистом, но в последний момент им пришлось изменить свое решение из-за недовольства болельщиков.

Протесты фанатов стали главной причиной, по которой «Милан» отказался от приглашения экс-тренера сборной Испании и мадридского «Реала», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Болельщики «Милана» создали петицию против назначения Лопетеги, которую за несколько дней подписали более 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что у Лопетеги также есть предложение от лондонского «Вест Хэма».

Напомним, болельщики «Баварии» уговаривают клуб не увольнять Томаса Тухеля.