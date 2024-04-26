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    Болельщики «Баварии» уговаривают клуб не увольнять Тухеля

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    Болельщики «Баварии» обратились к клубу с просьбой оставить Томаса Тухеля на посту главного тренера.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    Болельщики «Баварии» написали соответствующую петицию, которая собрала уже более 10 тысяч подписей, сообщает The Athletic.

    В феврале «Бавария» сделала официальное заявление, в котором сообщила, что Тухель покинет команду сразу после завершения сезона.

    Мюнхенский клуб планировал договориться с Хаби Алонсо, но испанец решил остаться в леверкузенском «Байере».

    При этом Тухель в середине апреля подтвердил, что уйдет из «Баварии» даже в том случае, если его попросят остаться.

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    • «Бавария» впервые за 12 лет не смогла выиграть чемпионат Германии. В этом сезоне победителем досрочно стал «Байер».

    Напомним, ранее главный тренер «Барселоны» Хави изменил свое решение и останется в команде еще как минимум на сезон.

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