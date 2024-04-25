«Барселона» подтвердила решение Хави остаться в команде еще на сезон

не покинет пост главного тренерапосле завершения сезона. Об этом сообщил президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

«С удовольствием сообщаю, что Хави продолжит работу в качестве тренера первой команды Барсы», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

В конце февраля после поражения от «Вильярреала» (3:5) Хави заявил, что уйдет из «Барселоны» в конце сезона. Позже сообщалось, что руководство и игроки клуба уговаривали его отказаться от этого решения.

«Барселона» в этом сезоне не выиграла ни одного трофея. Каталонский клуб занимает второе место в таблице Ла Лиги после 32 туров, отставая от «Реала» уже на 11 очков. В Лиге чемпионов сине-гранатовые проиграли «Пари Сен-Жермен» по сумме двух матчей на стадии 1/4 финала.