Генсек РФС высказался о недопуске российских арбитров к работе на Евро-2024

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС)объяснил, почему арбитры из России не будут работать на матах Евро-2024.

«От УЕФА нет запрета на работу судей на международных матчах. В УЕФА хотят иметь свободу назначения судей.

Когда они сталкиваются с нежеланием некоторых сборных играть матчи с участием российских субъектов футбола, то предпочитают избегать таких ситуаций.

Мы считаем это неправильным, но это решение УЕФА. Конечно, наши судьи хотят обслуживать международные матчи», — передает ТАСС слова Митрофанова.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.