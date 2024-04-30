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    Генсек РФС высказался о недопуске российских арбитров к работе на Евро-2024

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    Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил, почему арбитры из России не будут работать на матах Евро-2024.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    «От УЕФА нет запрета на работу судей на международных матчах. В УЕФА хотят иметь свободу назначения судей.

    Когда они сталкиваются с нежеланием некоторых сборных играть матчи с участием российских субъектов футбола, то предпочитают избегать таких ситуаций.

    Мы считаем это неправильным, но это решение УЕФА. Конечно, наши судьи хотят обслуживать международные матчи», — передает ТАСС слова Митрофанова.

    Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

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