АПЛ. «Ливерпуль» сходит с дистанции, «Арсенал» — лидер

Изменения в турнирной таблице
В турнирной таблице чемпионата Англии произошли всего две престановки. «Борнмут» обошёл в турнире «Вулверхэмптон» и занял 10 место.
По итогам матчей 35 тура местами поменялись «Кристал Пэлас» и «Эвертон», которые расположились на 14 и 15 местах соответственно.
Трио лидеров
80 очков в английском чемпионате набрал «Арсенал», который занимает первое место. Лондонский клуб одержал третью победу подряд.
В минувшем туре «пушкари» из Лондона переиграли «Тоттенхэм» (3:2). «Арсенал» создал солидный перевес в голах ещё в первой половине встречи. Сначала был автогол в исполнении Пьер-Эмиль Хёйбьерга на 15-й минуте в стречи. Затем «канониры» Букайо Сака и Кай Хаверц довели счет до крупного уже под занавес первого тайма.
После перерыва активизировались уже футболисты «Тоттенхэм». Сначала Кристиан Ромеро отквитал один гол, а затем Сон Хын Мин забил ещё однин гол в ворота «Арсенала».
В итоге у «Арсенала» стало 80 набранных очков, «Тоттенхэм» в свою очередь расположился на 5 месте с активом в 60 баллов, добились крупной победы.
Продолжает побеждать в лиге «Манчестер Сити» — главный преследователь «Арсенала». Например, в 35 туре «горожане» переиграли в гостевой встрече «Ноттингем Форест» (2:0). Голами отметились Йошко Гвардиол и Эрлинг Холанн. Все прогнозы на спорт
«Ливерпуль» отсеялся от «Арсенала» и «Манчестер Сити» в битве за титул. В минувшем туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2). В итоге у мерсисайдцы аккумулировали 75 очков.
Зона вылета
Замыкает турнирную таблицу английского чемпионата «Шеффилд Юнайтед», который проиграл в пятом матче подряд. В этот раз команда уступила «Ньюкаслу» (1:5). На данный момент у «Шеффилда» набрано 16 очков.
По лучше обстоят дела у «Бернли» и «Лутона» оба клуба набрали по 25 и 24 очков
Тур № 37
Матчи следующего тура чемпионата Англии пройдут с 3 по 6 мая.
Лидер АПЛ «Арсенал» дома сыграет против «Борнмута». Встреча состоится в субботу, 4 мая. Его главный конкурент «Манчестер Сити» свою игру проведёт в этот же день, 4 мая: это будет встреча с «Вулверхэмптоном».
В центральном поединке игрового дня сойдутся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», которые проведут игру между собой в воскресенье, 5 мая.