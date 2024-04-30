АПЛ. «Ливерпуль» сходит с дистанции, «Арсенал» — лидер

До окончания сезона в английской Премьер-лиги осталось сыграть 3 тура. Лидерство в чемпионата сохранил «Арсенал», однако теневым лидером считается «Ман Сити», у которого есть игра в запасе. Сходит с чемпионской дистанции «Ливерпуль», который не может выиграть во втором матче подряд. «Шеффилд Юнайтед» в шаге от вылета из Премьер-лиги Англии.

Изменения в турнирной таблице

В турнирной таблице чемпионата Англии произошли всего две престановки. «Борнмут» обошёл в турнире «Вулверхэмптон» и занял 10 место.

Календарь и таблица АПЛ

По итогам матчей 35 тура местами поменялись «Кристал Пэлас» и «Эвертон», которые расположились на 14 и 15 местах соответственно.

Трио лидеров

80 очков в английском чемпионате набрал «Арсенал», который занимает первое место. Лондонский клуб одержал третью победу подряд.

В минувшем туре «пушкари» из Лондона переиграли «Тоттенхэм» (3:2). «Арсенал» создал солидный перевес в голах ещё в первой половине встречи. Сначала был автогол в исполнении Пьер-Эмиль Хёйбьерга на 15-й минуте в стречи. Затем «канониры» Букайо Сака и Кай Хаверц довели счет до крупного уже под занавес первого тайма.

После перерыва активизировались уже футболисты «Тоттенхэм». Сначала Кристиан Ромеро отквитал один гол, а затем Сон Хын Мин забил ещё однин гол в ворота «Арсенала».

В итоге у «Арсенала» стало 80 набранных очков, «Тоттенхэм» в свою очередь расположился на 5 месте с активом в 60 баллов, добились крупной победы.

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

Продолжает побеждать в лиге «Манчестер Сити» — главный преследователь «Арсенала». Например, в 35 туре «горожане» переиграли в гостевой встрече «Ноттингем Форест» (2:0). Голами отметились Йошко Гвардиол и Эрлинг Холанн. Все прогнозы на спорт

Юргенн Клопп, главный тренер «Ливерпуля» globallookpress.com

«Ливерпуль» отсеялся от «Арсенала» и «Манчестер Сити» в битве за титул. В минувшем туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2). В итоге у мерсисайдцы аккумулировали 75 очков.

Зона вылета

Замыкает турнирную таблицу английского чемпионата «Шеффилд Юнайтед», который проиграл в пятом матче подряд. В этот раз команда уступила «Ньюкаслу» (1:5). На данный момент у «Шеффилда» набрано 16 очков.

По лучше обстоят дела у «Бернли» и «Лутона» оба клуба набрали по 25 и 24 очков

Тур № 37

Матчи следующего тура чемпионата Англии пройдут с 3 по 6 мая.

Лидер АПЛ «Арсенал» дома сыграет против «Борнмута». Встреча состоится в субботу, 4 мая. Его главный конкурент «Манчестер Сити» свою игру проведёт в этот же день, 4 мая: это будет встреча с «Вулверхэмптоном».

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В центральном поединке игрового дня сойдутся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», которые проведут игру между собой в воскресенье, 5 мая.