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    Семин: «Зенит» играет ниже своих возможностей

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о неудачных результатах «Зенита» в последних матча российской Премьер-лиги.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Соперники "Зенита" очень хорошо готовятся к матчам. Для них престижно взять очки в игре против такой команды, они очень эмоциональны. Молодцы тренеры — они делают хорошую работу и выбирают правильную тактику для игры с "Зенитом".

    В игроках тоже может быть проблема. "Зенит" играет ниже своих возможностей. Но "Динамо" их просто заставило — там не хуже состав», — сказал Семин Чемпионату.

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    • Напомним, что «Зенит» проиграл «Динамо» (0:1) в матче 26-го тура РПЛ. После этого поединка «сине-бело-голубые» занимают 1-е место в таблице РПЛ с 50-ю очками в активе.

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