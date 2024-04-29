Семин: «Зенит» играет ниже своих возможностей

Бывший главный тренервысказался о неудачных результатахв последних матча российской Премьер-лиги.

«Соперники "Зенита" очень хорошо готовятся к матчам. Для них престижно взять очки в игре против такой команды, они очень эмоциональны. Молодцы тренеры — они делают хорошую работу и выбирают правильную тактику для игры с "Зенитом".

В игроках тоже может быть проблема. "Зенит" играет ниже своих возможностей. Но "Динамо" их просто заставило — там не хуже состав», — сказал Семин Чемпионату.

Напомним, что «Зенит» проиграл «Динамо» (0:1) в матче 26-го тура РПЛ. После этого поединка «сине-бело-голубые» занимают 1-е место в таблице РПЛ с 50-ю очками в активе.