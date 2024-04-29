Мусаев считает, что арбитр ошибочно не засчитал гол «Краснодара» в игре с «Крыльями»

Главный тренер «Краснодар»прокомментировал результат выездного матча св 26 туре РПЛ.

Матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» завершился вничью 0:0.

«Была хорошая игра до удаления. Яркий матч с обеих сторон. Плотная игра хорошего качества. И у нас были моменты, и у "Крыльев". К сожалению, после удаления инициатива перешла к сопернику, у них была пара моментов — штанга, перекладина. У ребят был правильный настрой, проявили характер, бились. Ни к кому нет претензий.

Не понимаю, почему не засчитали гол. Говорят, что была игра рукой, но там не было игры рукой. В чем проблема, я не понимаю.

Что значат для "Краснодара" оставшиеся матчи?

— Ничего не значат. Было много хороших моментов с нашей стороны, это очень важно. Надо остыть и дальше готовиться. Четыре игры — четыре финала», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» упустил возможность единолично возглавить турнирную таблицу РПЛ. «Быки» делят первое место с «Зенитом» — обе команды набрали по 50 очков после 26 матчей. При этом санкт-петербургский клуб опережает команду Мусаева по дополнительным показателям.