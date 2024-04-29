«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и упустил шанс обойти «Зенит»

Сергей Волков Фото: globallookpress.com
Матч в Самаре завершился вничью со счетом 0:0.
На восьмой минуте матча арбитр Сергей Карасев отменил гол «Краснодара», зафиксировав игру рукой у защитника Сергея Волкова. Рефери принял решение после помощи ВАР.
На 64-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве после удаления Волкова, получившего вторую желтую карточку.
«Краснодар» не смог единолично возглавить турнирную таблицу РПЛ. «Быки» делят первое место с «Зенитом» — обе команды набрали по 50 очков после 26 матчей. При этом санкт-петербургский клуб опережает команду Мурада Мусаева по дополнительным показателям.
«Крылья Советов» находятся на шестой строчке — 40 очков.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Крылья Советов — Краснодар 0:0
Гол: : (8') Крылья Советов: Иван Ломаев, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Илья Гапонов, Максим Витюгов, Амар Рахманович, Владислав Шитов, Никита Салтыков, Orozco F. Краснодар: Матвей Сафонов, Хуниор Алонсо, Сергей Волков, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Кади Боржес, Джон Кордоба, Castano K., Olaza L., Victor Sa, Tormena Предупреждения: Кади Боржес (17'), Orozco F. (26'), Сергей Волков (45'), Сергей Волков (64'), Никита Салтыков (68'), Александр Эктов (72')