Игнатьев: Семаку становится сложнее расшевелить игроков

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о проблемахв последних матчах российской Премьер-лиги.

«Сложнее и Семаку убеждать их в том, что было приемлемо вчера, сегодня уже не годится. Как только это получается, как только тренерский штаб достукивается до отдельно взятых игроков, то команда снова расцветает.

Очень тяжело шестой год подряд показывать максимальный результат, не у всех это получается. Тренеру становится сложнее расшевелить игроков, они адаптируются к его словам и действиям», — цитирует Игнатьева «Газета.RU».

Напомним, что «Зенит» проиграл «Динамо» (0:1) в рамках 26-го тура РПЛ. После этого матча «сине-бело-голубые» занимают 1-е место в таблице чемпионата России с 50-ю очками в активе. Столько же баллов и у «Краснодара», который располагается на 2-й позиции.