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    Стало известно, останется ли Гюлер в «Реале»

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что Арда Гюлер не покинет команду этим летом.

    Арда Гюлер
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    Арда Гюлер

    Анчелотти высказался о будущем Гюлера после победы над «Реал Сосьедадом» (1:0). В этом матче турецкий полузащитник стал автором единственного гола.

    «Арда Гюлер — очень важный игрок для нашего будущего. Конечно, он останется здесь на следующий сезон», — приводит слова итальянского футболиста GOAL.

    Ранее стало известно, что в переходе Гюлера заинтересованы как минимум 10 клубов, в том числе «Милан».

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  • 25/04/2024

    • Гюлер перешел в «Реал» летом 2023 года из «Фенербахче» за 20 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании шесть матчей и забил два гола.

    Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Гюлера в 15 миллионов евро.

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