Стало известно, останется ли Гюлер в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала»заявил, чтоне покинет команду этим летом.

Анчелотти высказался о будущем Гюлера после победы над «Реал Сосьедадом» (1:0). В этом матче турецкий полузащитник стал автором единственного гола.

«Арда Гюлер — очень важный игрок для нашего будущего. Конечно, он останется здесь на следующий сезон», — приводит слова итальянского футболиста GOAL.

Ранее стало известно, что в переходе Гюлера заинтересованы как минимум 10 клубов, в том числе «Милан».

Гюлер перешел в «Реал» летом 2023 года из «Фенербахче» за 20 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании шесть матчей и забил два гола.

Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Гюлера в 15 миллионов евро.