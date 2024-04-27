Тухель о Гнабри: Он выйдет и забьет гол «Реалу»

Главный тренервысказался о состоянии нескольких игроков своей команды в предверии матча полуфинала Лиги чемпионов с

«Юпамекано получил травму на тренировке, его участие в матче с "Айнтрахтом" под вопросом. Серж Гнабри сыграет во вторник в Лиге чемпионов. Он выйдет и забьет гол "Реалу".

Что касается Лероя Зане, нам придется подождать и посмотреть на его состояние перед игрой с мадридцами. Он провёл первую индивидуальную тренировку, и здесь нельзя делать никаких прогнозов», — сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что сегодня, 27-го апреля «Бавария» сыграет против «Айнтрахта» в рамках 31-го тура Бундеслиги. Начало игры — в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» состоится 30-го апреля. Начало игры — в 22:00 мск.