В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге Европы и Лиге конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Аталанта» — «Марсель»

Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч

«Марсель» перед первым матчем грозился жестко наказать итальянцев, но в итоге — всего лишь ничья 1:1.

Более того, на прошлой неделе дерзкой команда Жан-Луи Гассе пришлось отыгрываться. Никаким превосходством провансальцев здесь и не пахло.

«Аталанта» подтвердила, что ее грандиозный успех в противостоянии с «Ливерпулем» был не таким уж и случайным.

Болельщиков «Марселя» наверняка смущает один факт: «Аталанта» в 15-ти предыдущих матчах потерпела лишь два поражения.

«Марсель», в свою очередь, одержал лишь одну победу в десяти предыдущих матчах на выезде.

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Легко не будет, но мы считаем, что команда Алексея Миранчука обыграет «Марсель» и выйдет в финал.

Ставка: победа «Аталанты» за 1.76.

«Байер» — «Рома»

Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч

К сожалению, «Роме» не удалось сохранить интригу перед ответным матчем. Встреча в Риме завершилась со счетом 2:0 в пользу действующего чемпиона Германии.

«Рома» пыталась, огрызалась, старалась, но, несмотря на все эти усилия, было заметно, что «Байер» в целом контролирует ситуацию.

«Фармацевты» забили по голу в каждом тайме и ни разу не пропустили — по сути, римляне уже капитулировали.

Здесь достаточно напомнить, что «Байер» до сих пор ни разу не проиграл в этом сезоне, который уже подходит к завершению.

Скорее всего, невероятная команда Хаби Алонсо еще раз обыграет «Рому». Представитель Серии А просто на другом уровне — чуть-чуть пониже.

Ставка: победа «Байера» за 1.52.

«Олимпиакос» — «Астон Вилла»

Футбол. Лига конференций. 1/2 финала. Ответный матч

Результат первого матча между «Астон Виллой» и «Олимпиакосом» стал одной из главных сенсаций прошлой неделе.

Команда Унаи Эмери сенсационно проиграла на своем поле. Еще больше удивляет счет — 4:2 в пользу греков.

Поражение «Астон Виллы» на фоне ее успехов в АПЛ действительно стало большим сюрпризом.

Интересно, что клуб из Бирмингема сначала отыгрался со счета 0:2, но потом еще раз пропустил два мяча.

Похоже, «Астон Вилла» конкретно недооценила «Олимпиакос». Камбэк в этой истории вполне реален, но теперь гостям придется очень сильно рисковать, а это значит, что предстоящий матч, скорее всего, получится результативным.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.51.

Общий коэффициент — 4.03.