«Аталанта» — «Марсель»
Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч
«Марсель» перед первым матчем грозился жестко наказать итальянцев, но в итоге — всего лишь ничья 1:1.
Более того, на прошлой неделе дерзкой команда Жан-Луи Гассе пришлось отыгрываться. Никаким превосходством провансальцев здесь и не пахло.
«Аталанта» подтвердила, что ее грандиозный успех в противостоянии с «Ливерпулем» был не таким уж и случайным.
Болельщиков «Марселя» наверняка смущает один факт: «Аталанта» в 15-ти предыдущих матчах потерпела лишь два поражения.
«Марсель», в свою очередь, одержал лишь одну победу в десяти предыдущих матчах на выезде.
Легко не будет, но мы считаем, что команда Алексея Миранчука обыграет «Марсель» и выйдет в финал.
Ставка: победа «Аталанты» за 1.76.
«Байер» — «Рома»
Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч
К сожалению, «Роме» не удалось сохранить интригу перед ответным матчем. Встреча в Риме завершилась со счетом 2:0 в пользу действующего чемпиона Германии.
«Рома» пыталась, огрызалась, старалась, но, несмотря на все эти усилия, было заметно, что «Байер» в целом контролирует ситуацию.
«Фармацевты» забили по голу в каждом тайме и ни разу не пропустили — по сути, римляне уже капитулировали.
Здесь достаточно напомнить, что «Байер» до сих пор ни разу не проиграл в этом сезоне, который уже подходит к завершению.
Скорее всего, невероятная команда Хаби Алонсо еще раз обыграет «Рому». Представитель Серии А просто на другом уровне — чуть-чуть пониже.
Ставка: победа «Байера» за 1.52.
«Олимпиакос» — «Астон Вилла»
Футбол. Лига конференций. 1/2 финала. Ответный матч
Результат первого матча между «Астон Виллой» и «Олимпиакосом» стал одной из главных сенсаций прошлой неделе.
Команда Унаи Эмери сенсационно проиграла на своем поле. Еще больше удивляет счет — 4:2 в пользу греков.
Поражение «Астон Виллы» на фоне ее успехов в АПЛ действительно стало большим сюрпризом.
Интересно, что клуб из Бирмингема сначала отыгрался со счета 0:2, но потом еще раз пропустил два мяча.
Похоже, «Астон Вилла» конкретно недооценила «Олимпиакос». Камбэк в этой истории вполне реален, но теперь гостям придется очень сильно рисковать, а это значит, что предстоящий матч, скорее всего, получится результативным.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1.51.
Общий коэффициент — 4.03.