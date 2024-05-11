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    «Майнц» — «Боруссия» Д: счет матча 3:0, обзор голов

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    «Майнц» одолел «Боруссию» Д (3:0) в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги.

    «Майнц»
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    «Майнц»

    В составе хозяев дублем отметился полузащитник Ли Джэ Сон, который забил свои голы на 19-й и 23-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Леандро Баррейро на 12-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Майнц — Боруссия Д 3:0
    Голы: 1:0 Леандро Мартинс (12'), 2:0 Ли Джэ Сон (19'), 3:0 Ли Джэ Сон (23') Майнц: Робин Центнер, Сепп ван ден Берг, Андреас Ханше-Ольсен, Сильван Видмер (Данни да Коста, 77'), Доминик Кор, Леандро Мартинс, Надим Амири, Антони Каси (Эдмилсон Фернандеш, 75'), Браян Груда (Нельсон Вайпер, 87'), Ли Джэ Сон (Марко Рихтер, 87'), Жонатан Буркардт Боруссия Д: Александер Майер, Матеу Морей (Ян Матсен, 46'), Нико Шлоттербек, Никлас Зюле, Джейми Байно-Гиттенс (Kjell Waetjen, 76'), Феликс Нмеча (Оле Польман, 69'), Салих Озкан (Юлиан Брандт, 46'), Юссуфа Мукоко, Марко Ройс, Дониелл Мален (Джейдон Санчо, 46'), Мариус Вольф Предупреждения: Марко Ройс (41'), Андреас Ханше-Ольсен (45 + 1'), Леандро Мартинс (56'), Нико Шлоттербек (80')

    После этого матча «Майнц» занимает 15-е место в таблице Бундеслиги с 32 очками в активе. «Боруссия» Д — на 5-й позиции (60 баллов).

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