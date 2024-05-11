Семак: Мы не можем забить даже в пустые ворота

Главный тренерподвел итог матча с(0:1).

«Для того чтобы побеждать, нужно забивать. В очередной раз не забили. И пропустили после обидного пенальти, который сами организовали.

Что в предыдущем матче, что в этом ситуация у наших ворот была спокойная. Но это человеческий фактор. А мы не можем забить даже в пустые ворота.

Жалко, обидно, ребята старались, создавали моменты. Но это футбол. Иногда он бывает такой.

Команда мотивированна абсолютно. Мы играли с первой до последней минуты. Но не можем забить. К сожалению, такое бывает. А так, думаю, не было ни одной игры, когда команда была бы немотивированной», — цитирует Семака «Чемпионат».

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 51-м очком в активе. ЦСКА — на 6-й позиции (42 балла).