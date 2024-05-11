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    Семак: Мы не можем забить даже в пустые ворота

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча с ЦСКА (0:1).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Для того чтобы побеждать, нужно забивать. В очередной раз не забили. И пропустили после обидного пенальти, который сами организовали.

    Что в предыдущем матче, что в этом ситуация у наших ворот была спокойная. Но это человеческий фактор. А мы не можем забить даже в пустые ворота.

    Жалко, обидно, ребята старались, создавали моменты. Но это футбол. Иногда он бывает такой.

    Команда мотивированна абсолютно. Мы играли с первой до последней минуты. Но не можем забить. К сожалению, такое бывает. А так, думаю, не было ни одной игры, когда команда была бы немотивированной», — цитирует Семака «Чемпионат».

    После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 51-м очком в активе. ЦСКА — на 6-й позиции (42 балла).

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